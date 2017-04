Toshihiro Nagoshi conferma: un nuovo capitolo di Yakuza è in sviluppo

Nel corso dei Famitsu Awards 2016, Toshihiro Nagoshi, direttore generale della pluripremiata serie, ha confermato a Katsuhiko Hayashi, capo editore della celebre rivista giapponese, di essere già al lavoro sul nuovo capitolo.

Lo sviluppatore purtroppo non ha condiviso molti dettagli ha riguardo, limitandosi ad affermare che che tornerà a parlare del gioco in un futuro non troppo distante e che nei prossimi due episodi della saga assisteremo a un miglioramento del Dragon Engine, motore grafico che abbiamo avuto modo di apprezzare grazie a Yakuza 6 (in arrivo in Europa e Nord America nei primi mesi del 2018). Non ci resta, dunque, che attendere novità da parte di SEGA e Toshihiro Nagoshi. Ricordiamo che Yakuza Kiwami, invece, sarà disponibile a partire dal 29 agosto.