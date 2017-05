Toshihiro Nagoshi parla di Yakuza: novità in arrivo nel 2017

aveva promesso novità super la giornata di ieri ma le cose non sono andate propriamente così:ha tenuto un livestream nelle scorse ore, limitandosi però a rivelare che novità a tema Yakuza arriveranno nel corso del 2017.

Purtroppo il producer non ha potuto rivelare altri dettagli, sappiamo che un progetto non meglio specificato è in fase di sviluppo ma nessuna informazione è trapelata in proposito. Restiamo in attesa di saperne di più, ricordiamo che l'ultimo episodio della serie, Yakuza 6, è stato pubblicato a dicembre 2016 in Giappone e arriverà nel 2018 in Occidente, il prossimo mese di agosto i giocatori europei potranno invece mettere le mani su Yakuza Kiwami, remake del primo episodio uscito originariamente nel 2005 su PlayStation 2.