Total War Warhammer 2: immergiti nel gioco con il trailer di lancio a 360 gradi

: La seconda puntata dell’epica trilogia diè disponibile ora per PC Windows e i giocatori potranno esplorare il Nuovo Mondo nel bel mezzo della battaglia grazie al trailer di lancio che esce oggi.

Questo trailer spettacolare a 360°, visibile su YouTube, compatibile con auricolari VR e con smarphone, permette agli spettatori di fare una planata sulle vaste distesa del Nuovo Mondo e sulle sue molteplici aree, di calarsi nel cuore pulsante di intense battaglie circondati da centinaia di nemici e di immergersi nelle profondità della superfice del mondo in una delle fortezze Skaven. Il video è visibile al meglio su Google Chrome in 4k.

La ricchezza narrativa, unita ad una profondità a varietà di gameplay, hanno fatto in modo che Total War Warhammer 2 ottenesse il plauso della critica e adesso i giocatori di tutto il globo stanno per intraprendere una nuova ed emozionante campagna nella vastità del Nuovo Mondo. Il Game Director, Ian Roxburgh, ha dichiarato: “Siamo felici che il secondo capitolo stia ottenendo maggiori consensi di critica rispetto al primo e non vediamo l’ora che i fan si dilettino a giocarlo. Siamo sempre attenti e desiderosi di ricevere i feedback dei fan, dal momento che saranno parte integrante dei futuri contenuti gratuiti e del terzo capitolo della trilogia."

Subito dopo il lancio verrà reso disponibile e gratuitamente un mastodontico aggiornamento per i possessori di entrambi i giochi. Una nuova mappa della campagna permetterà ai giocatori di conquistare sia il Vecchio che il Nuovo Mondo così come ogni Razza di entrambi i giochi e ogni Razza DLC posseduta.