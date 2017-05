Total War Warhammer 2: il nuovo trailer mostra gli Uomini Lucertola in azione

hanno pubblicato un nuovo trailer di, incentrato sugli Uomini Lucertola. Districandosi tra le dense giungle di Lustria, questi guerrieri dal sangue freddo sono i servitori degli Antichi, creatori del Grande Piano e veri protettori del mondo.

Insieme agli Alti Elfi, agli Elfi oscuri, e un'altra razza non ancora annunciata, gli Uomini Lucertola sono una delle quattro razze giocabili in Total War Warhammer 2 e sarà possibile mettersi nei loro panni sullo show floor dell'E3 quest'anno, dove sarà presente il primo hands-on del gioco.



Portata in basso nei millenni dalle incursioni demoniache del Grande Cataclisma, la loro grande civiltà è ora in rovina. Ma un piccolo gruppo di Maghi Sacerdoti Slann è ancora vivo, e con loro la speranza – che il loro popolo possa risollevarsi. Instancabili nella loro missione di ristabilire l'ordine nel mondo, gli uomini lucertola presentano una grande varietà di guerrieri, dagli umili, agili scinchi al titanico predatore Carnasaur. Total War Warhammer 2 uscirà nel corso del 2017 su PC.