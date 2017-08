Total War Warhammer: 30 unità Elite in regalo per il 30° anniversario di Creative Assembly

, fondata il 18 agosto 1987, si accinge a festeggiare i suoi 30 anni di attività, e per farlo in grande stile ha deciso di regalare ai giocatori di30 nuove unità Elite.

I nuovi reggimenti andranno a fortificare le popolazioni della Bretonnia, Wood Elves, Warriors of Chaos, Beastmen e Norsca. Il download del contenuto, disponibile dal 10 agosto, sarà attivabile accedendo al vostro account Total War Access. In cima alla notizia, trovate un trailer apposito pubblicato in giornata da Creative Assembly.

Total War: Warhammer è disponibile su PC. Ricordiamo che Creative Assembly è al momento al lavoro sul seguito della serie strategica di stampo fantasy, in uscita il prossimo 28 settembre.