Total War Warhammer II: il nuovo trailer introduce gli Skaven

ha annunciato che glisaranno la quarta razza giocabile di, nuovo rts in arrivo su PC il prossimo 28 Settembre. Possiamo vederli in azione nel un nuovo trailer in-engine: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo gli Uomini Lucertola, gli Alti Elfi e gli Elfi Oscuri, gli Skaven si aggiungono ufficialmente a Total War Warhammer II come quarta razza giocabile all'interno del gioco. Si tratta di uomini ratto mutanti che vivono nel sottosuolo del pianeta, minacciando segretamente gli altri popoli che vivono sulla superficie.

Il nuovo trailer ci mostra gli Skaven in azione mentre combattono contro gli Elfi Oscuri e gli Uomini Lucertola. Tutte le razze finora rivelate saranno presenti in Total War Wharammer II a partire dall'uscita su PC prevista per il 28 Settembre.