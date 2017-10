Total War Warhammer II: video gameplay per la campagna Mortal Empires

Dopo ilufficiale pubblicato un paio di giorni fa,ha reso disponibile un nuovo video gameplay per, la nuova campagna di Total War Warhammer II che sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del primo capitolo della saga.

Il filmato, visionabile in cima alla notizia, vede le armate dell'Imperatore Karl Franz scontrarsi con gli Skaven comandati da Lord Skrolk, uno dei signori degli Uomini Ratto devoto alla peste, la marcescenza e la putrefazione. Mortal Empires sarà disponibile in Total War Wharhammer II a partire dal 26 ottobre, mettendo in scena le epiche battaglie tra tutte le razze viste nella serie.

Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.