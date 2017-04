Total War Warhammer: la versione Mac uscirà il 18 aprile

hanno annunciato quest'oggi che, lo strategico ambientato nell'universo di Warhammer finora disponibile esclusivamente su Windows, sarà disponibile su Mac a partire dal prossimo 18 aprile.

"Portare il primo capitolo di Total War: Warhammer su Mac è stata una grande impresa per noi. Sappiamo che i fan hanno grosse aspettative e siamo felicissimi di aver consegnato loro questo meraviglioso gioco in tutta la sua gloria", queste le dichiarazioni di David Stephen, Managing Director presso Feral Interactive. Per ulteriori informazioni e dettagli sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'edizione Windows. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio pubblicato dal publisher.