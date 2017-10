TotalBiscuit chiede all'ESRB di segnalare la presenza di loot casuale nei giochi

Lo YouTuberha pubblicato sul suo canale un lungo video di oltre 40 minuti nel quale chiede all'(Entertainment Software Rating Board) di rivedere i propri parametri di valutazione per i giochi che includono microtransazioni con denaro reale per loot e casse con ricompense casuali.

Secondo TotalBiscuit, il fatto che sia possibile utilizzare denaro reale per ottenere un bottino casuale rende il meccanismo simile al gioco d'azzardo: "Star Wars Battlefront II include meccaniche di questo tipo... ed è classificato T (Teen), non penso sia giusto, mi manda al manicomio... il gioco dovrebbe essere valutato come 17+ (Mature)."

Lo YouTuber chiede maggiori chiarimenti a riguardo e prega chi di dovere di mobilitarsi creando apposite leggi e regolarmentazioni in merito. Di recente, OpenCritic ha annunciato che segnalerà chiarament la presenza di microtransazioni e loot box casuali nei videogiochi.

Cosa ne pensate dell'appello di TotalBiscuit? Siete d'accordo con le parole della Webstar?