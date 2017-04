Touhou Genso Wanderer uscirà anche su Switch

, JRPG con elementi roguelike già disponibile per Playstation 4 e Playstation Vita, uscirà anche sua data ancora da definire. L'annuncio ufficiale è arrivato sulla pagine Twitter dello sviluppatore.

Per chi non avesse mai sentito parlare del gioco, Touhou Genso Wanderer è un JRPG roguelike in cui si vestono i panni di Reimu Hakurei, graziosa e combattiva sacerdotessa incaricata di proteggere la Grande Barriera del Gensokyo e al contempo di sterminare i demoni più pericolosi. Il gioco è ambientato nella lontana terra del Gensokyo, e sarà popolato da diversi personaggi tratti dall'universo di Touhou. A questo punto non rimane che attendere una data di uscita per la versione Nintendo Switch del gioco.