Touhou Kobuto V: Burts Battle annunciato per PS4, PS VR e PS Vita

è lieta di presentareper. Si tratta di un picchiaduro 3D con elementi bullet hell, pensato per essere giocato anche in realtà virtuale: in cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer di annuncio.

Touhou Kobuto V: Burts Battle è un picchiaduro 3D con elementi bullet hell ambientato nell'universo di Touhou, in cui bisogna avere la meglio sugli avversari usando a proprio vantaggio i pattern bullet hell, gli attacchi ravvicinati e le spell cards. Il roster è composto da 9 personaggi, e si potrà giocare sia in multiplayer locale che online. Il titolo è atteso entro l'Estate del 2017 su PS4 (sia nel formato fisico che digitale), PS VR e PS Vita (solo formato digitale).