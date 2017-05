Trackmania 2 Lagoon è adesso disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

: Ubisoft annuncia cheè disponibile per Windows PC su Uplay, Steam e Maniaplanet. Il quarto scenario diporterà i giocatori sui tracciati di un’isola tropicale ricca di sfide.

Il gioco includerà una nuova campagna per giocatore singolo, una nuova modalità di squadra, Chase, un’esperienza multiplayer e un intero mondo di possibilità a propria disposizione, grazie ai contenuti generati dagli utenti e all'aggiornamento di ManiaPlanet. TrackMania² Lagoon è semplice e puro divertimento, offre un’ottima grafica e un gameplay immediato. I giocatori sperimenteranno velocità pazzesche su tracciati folli, immersi in una straordinaria atmosfera tropicale. Con sei modalità di gioco, una campagna per giocatore singolo composta 65 tracciati e un canale multiplayer online gratuito, ci sono infinite attività per gli utenti.