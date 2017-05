Trackmania 2: Lagoon sarà disponibile su PC dal 23 maggio

annuncia chesarà disponibile dal 23 maggio per Windows PC su Uplay, Steam e Maniaplanet. L'espansione introduce nuovi tracciati, una nuova campagna single player e una nuova modalità di squadra.

Trackmania 2: Lagoon porterà i piloti su tracciati spettacolari, tra le fantastiche palme e le acque cristalline dell’isola tropicale di Lagoon, dove potranno ritrovare il celebre gameplay arcade della serie in una veste rinnovata. Il gioco includerà una nuova campagna per giocatore singolo, una nuova modalità di squadra, Chase, una profonda esperienza multiplayer con tante possibilità a propria disposizione, grazie ai contenuti generati dagli utenti.



Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento di Maniaplanet, che include alcuni importanti miglioramenti tecnici e un’ottimizzazione del motore grafico per garantire un’esperienza di gioco ancora più veloce e avvincente. Ora Maniaplanet include tre nuove funzionalità per i creatori di contenuti e per tutti i giocatori: un editor di modelli per creare oggetti 3D direttamente nel gioco, così da arricchire e personalizzare i propri tracciati, un editor per creare campagne per giocatore singolo, così da offrire agli altri giocatori l’opportunità di divertirsi con il proprio stile creativo nelle condizioni migliori, e l’accesso gratuito a un portale multiplayer sempre disponibile per trovare attività e contenuti creati dagli utenti.

In cima alla notizia trovate il trailer per il prossimo aggiornamento della piattaforma digitale Maniaplanet 4 su PC.