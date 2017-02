Trafugate informazioni segrete e email riservate dal sito ufficiale di Denuvo

Nel corso del fine settimana, i responsabili dihanno accidentalmente reso pubbliche alcune directory del proprio sito ufficiale contenenti materiale segreto e informazioni riservate.

Serviti su un piatto d'argento, i file erroneamente diffusi sono subito stati catturati e analizzati da diversi 'cracker': l'accaduto potrebbe rappresentare per questi un'occasione ghiotta per scoprire i segreti della tecnologia Denuvo anti-Tamper e riuscire a bypassare più agilmente le sue protezioni in futuro.

Fra i dati dispersi, abbiamo alcune presentazioni del prodotto e diverse email confidenziali scambiate con compagnie importanti come Capcom e Google.

Un periodo decisamente negativo per Denuvo che, dopo gli sfortunati eventi legati a Resident Evil 7 e Conan Exiles, si vede costretta a far fronte ad un nuovo, e potenzialmente grave problema.