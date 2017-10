Trailer, video di gameplay e immagini per Sword Art Online Fatal Bullet

Nel corso del Dengeki Bunko Fall Festival 2017 attualmente in atto ad Akihabara, Tokyo, il producer Yosuke Futami ha presentato un nuovo trailer esteso di, episodio spin-off della serie atteso su PC, PS4 e Xbox One.

Il trailer, che trovate in cima alla notizia, è accompagnato da un nuovo video di gameplay e da un filmato che ci mostra la creazione del personaggio e le svariate armi che potremo utilizzare durante l'avventura. Infine, trovate in calce una galleria di immagini grazie alle quali possiamo apprezzare i design degli equipaggiamenti e dei vari personaggi, tra cui troviamo Ren e Pitohui, che saranno introdotti con un update post-lancio.

Sword Art Online: Fatal Bullet uscirà l'8 febbraio 2018 in Giappone su PC, PS4 e Xbox One, per poi giungere in Occidente nei primi mesi del prossimo anno. Il gioco avrà un Season Pass: qui potete leggere tutti i dettagli a riguardo.