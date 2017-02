Trailer di lancio per Poochy & Yoshi's Woolly World

Attraverso il suo canale ufficiale di YouTube, Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio per Poochy & Yoshi Woolly World, porting per le console della famiglia Nintendo 3DS dell’omonimo platform uscito nel 2015 su Wii U.

A differenza della versione per home console, in Poochy & Yoshi Woolly World sarà possibile giocare anche nei panni del lanoso amico di Yoshi: Poochy. Saranno inoltre inclusi alcuni stage pensati esclusivamente per la portatile a due schermi della grande N. Grazie alle prestazioni superiori di New Nintendo 3DS, il titolo girerà a 60 fotogrammi al secondo, mentre sul modello base il framerate si attesterà sui 30 fps.

Poochy & Yoshi Woolly World è disponibile da oggi per le console della famiglia Nintendo 3DS.