, il secondo episodio didi, sarà disponibile a partire da domani su PC, Playstation 4, Xbox One e dispositivi mobile. Per celebrare l'evento la software house ha pubblicato un trailer di lancio che ci offre una piccola anteprima del nuovo capitolo.

In Under Pressure i Guardiani proveranno a gestire il potere della strana reliquia, con la collaborazione di vecchi amici e nuovi alleati. Come in ogni altra serie di Telltale, le nostre scelte influenzeranno il corso delle vicende. Ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la recensione di Tangled Up in Blue, il primo episodio. Siete pronti a vivere una nuova avventura in compagnia di Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon e Groot?