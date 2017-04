Trailer di lancio per Valhalla Hills Definitive Edition, god game a tema norreno

hanno pubblicato il trailer di lancio di, versione aggiornata dell'omonimo titolo già disponibile su PC che debutterà su Xbox One e Playstation 4 il prossimo 28 aprile.

Valhalla Hills è un god game basato sulla mitologia norrena in cui i giocatori dovranno gestire degli insediamenti vichinghi. Questa nuova edizione include un nuovo tipo di mappa chiamato The Dwarf Cave ed entrambi i DLC usciti fino a oggi su PC (Sand of the Damned e Fire Mountains). Sulle nostre pagine, Andrea Fontanesi ha assegnato al gioco un 6.3, definendolo "un god game dalle fondamenta all'apparenza solide, eppure destinato a capitolare non appena ci si addentra definitivamente nell'esperienza".