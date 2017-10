Trails of Cold Steel 3 ha venduto oltre 100.000 copie al lancio in Giappone

ha debuttato al primo posto della classifica giapponese con 104.000 copie vendute, un risultato che ha decisamente soddisfatto gli sviluppatori, i quali hanno espresso la loro gioia con un Tweet.

Falcom si è detta soddisfatta del risultato raggiunto e rivela che The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III ha registrato anche le maggiori vendite digitali della serie, le 104.000 unità segnalate da Famitsu si riferiscono in ogni caso al solo mercato retail, si tratta dunque di un bel successo.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è uscito il 28 settembre scorso in Giappone ed ha debuttato al primo posto della classifica di Media Create. Nessuna conferma al momento riguardo l'eventuale arrivo in Occidente.