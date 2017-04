Trapela un bundle di Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe

Sullo Store russo di Nintendo è comparso un bundle dicon. Al momento non sappiamo se questa edizione della console verrà distribuita anche in Europa, ma è probabile che possa arrivare qualche conferma in merito durante ildi stanotte.

Stando alla descrizione riportata sulla pagina dello store (pagina che potete visitare utilizzando un proxy russo), il bundle di Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe contiene la console e una copia fisica del gioco (al contrario di una versione digitale pre-installata), e permette di scegliere tra le due colorazioni dei Joy-Con. Inomma, per sapere se questo bundle verrà distribuito anche in Europa, non rimane che attendere ulteriori notizie da Nintendo (quindi occhi puntati sul Nintendo Direct programmato per questa sera).

Con l'occasione vi riproponiamo l'ultimo trailer ufficiale pubblicato per Mario Kart 8 Deluxe.