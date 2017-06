La pagina Facebook PlayStation Generation ha apparentemente svelato l'esistenza di un bundle PlayStation 4 Slim dedicato a, trilogia che include i primi tre episodi della serie in versione rimasterizzata.

Il pacchetto dovrebbe includere una console PlayStation 4 Slim 500 GB e una copia di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, tutto al prezzo di 329.99 euro con disponibilità prevista per il 30 giugno, data di uscita della collection dedicata a Crash. Nel momento in cui scriviamo, Activision (publisher del gioco) e Sony Interactive Entertainment non hanno ancora annunciato nulla in merito, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.