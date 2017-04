arriverà domani su Xbox One, PC e PlayStation 4, da pochi minuti però il sito Exophase ha diffuso la lista dei trofei sbloccabili sulla console: in totale il gioco presenta 25 trofei, suddivisi in 8 di bronzo, 7 d'oro, 9 d'argento e uno di platino.

Potete consultare la lista completa su Exophase, attenzione perchè i titoli dei trofei e le descrizioni degli stessi contengono spoiler sulla trama e su alcune sequenze di gioco, se non volete anticipazioni quindi non cliccate sul link.

