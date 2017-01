Trapela la lista trofei di Final Fantasy XII The Zodiac Age

Il portale ExoPhase ha pubblicato la lista dei trofei diper PlayStation 4, riedizione di, titolo pubblicato su PlayStation 2 nel 2007, esclusivamente in Giappone.

La lista dei trofei di Final Fantasy XII The Zodiac Age è disponibile a questo indirizzo, attenzione perchè l'elenco potrebbe contenere anticipazioni sulla trama del gioco, se non volete spoiler dunque non cliccate sul link indicato. The Zodiac Age sarà disponibile nel corso del 2017 in esclusiva su PlayStation 4, Square-Enix non ha ancora comunicato la data di lancio, che potrebbe essere rivelata il 31 gennaio durante l'evento celebrativo per il trentesimo anniversario di Final Fantasy.