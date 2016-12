Trapela un nuovo video per la versione alpha di Star Wars Battlefront 3

Lo Youtuber FuZaH ha condiviso un nuovo video che mostra sei minuti di gameplay di Star Wars: Battlefront 3; titolo cancellato che era in lavorazione presso lo sviluppatore Free Radical. Le immagini seguono quelle trapelate negli scorsi mesi.

Come lecito attendersi da una build incompleta, le fasi di gioco risultano affette da diversi glitch. Nel video sono visibili battaglie a bordo di veicoli aerei e terrestri e, nel caso dei primi, anche nello spazio. Nonostante alcune meccaniche non ancora raffinate, in queste sequenze il lavoro appariva in uno stato piuttosto avanzato. Lo sviluppo di Star Wars: Battlefront 3 è stato terminato nel 2008, fino a quando Electronic Arts decise di realizzare il reboot della serie, intitolandolo Star Wars Battlefront.