Trapela sul web una presunta immagine offscreen del nuovo Assassin's Creed

Un utente di Reddit ha pubblicato una misteriosa immagine offscreen che sembra svelare il protagonista del prossimo episodio di, apparentemente ambientato nell'Antica Grecia, almeno a giudicare dalla foto che trovate in calce alla notizia.

L'immagine non sembra lasciare spazio a molti dubbi riguardo la possibile ambientazione del gioco, sebbene l'ipotesi più accreditata ormai da mesi sia quella di un titolo ambientato nell'Antico Egitto. Non è escluso ovviamente che lo scatto possa essere un falso: secondo alcuni rumor recenti, il prossimo episodio della serie Ubisoft si intitolerà Assassin's Creed Egypt e arriverà alla fine dell'anno su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch, con presentazione prevista nel corso della primavera.