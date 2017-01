Trapelano i primi dettagli sui contenuti del Season Pass di For Honor

Tramite due immagini leak pubblicate da AllGamesDelta, possiamo dare un primo sguardo ai contenuti del Season Pass di, non ancora annunciati ufficialmente da

Secondo le immagini in questione, il pass stagionale includerà sei nuovi personaggi, emblemi ed emote, 3 casse e lo stato di Campione per trenta giorni, oltre all'accesso anticipato di una settimana ai nuovi contenuti. Questo è quanto emerge dal materiale diffuso da AllGamesDelta, al momento il publisher francese non ha comunicato con precisione i contenuti del Season Pass di For Honor, probabilmente ne sapremo di più nel corso del mese di gennaio. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile in Europa dal 14 febbraio nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC.