Trappist-1 è stato ricreato in Elite Dangerous

Circa un mese fa, la NASA ha annunciato la strabiliante scoperta di, un nuovo sistema solare formato da 7 esopianeti (di cui almeno 3 potenzialmente abitabili) posizionato, relativamente, non molto lontano dalla Terra.

La scoperta ha subito messo in moto l'operosità degli sviluppatori di Frontier Developments, i quali, utilizzando alcuni asset costruiti precedentemente per motivi differenti, sono riusciti a ricreare il sistema solare all'interno di Elite Dangerous. Al momento, solo i giocatori che hanno accesso agli aggiornamenti Beta possono visitare personalmente Trappist-1; tuttavia, in calce, trovate un video di presentazione con cui potete farvi una prima idea del lavoro svolto.

Tornerete su Elite Dangerous per intraprendere il viaggio verso Trappist-1?