Nelle scorse ore è stato ufficialmente inaugurato il sito ufficiale di, nuovo episodio delle avventure di Travis Touchdown, annunciato la scorsa settimana con un teaser trailer.

Il sito ufficiale del gioco contiene al momento solamente il primo video di presentazione ma molto presto si arricchirà con notizie, biografie dei personaggi, screenshot, gameplay e nuovi trailer. No More Heroes: Travis Strikes Again è atteso per il 2018 in esclusiva su Nintendo Switch, il gioco riprenderà le vicende narrate in No More Heroes 2, presentandosi quindi come un vero e proprio sequel.