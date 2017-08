Travis Strikes Again: No More Heroes, primi artwork del gioco

ha pubblicato i primi artwork ufficiali di, nuovo gioco della serie omonima annunciato nella giornata di ieri durante il Nintendo Direct dedicato alle produzioni indipendenti.

Travis Strikes Again: No More Heroes riprenderà la storia di Travis Touchdown e sarà ambientato sette anni dopo gli eventi narrati in No More Heroes 2. Il titolo (realizzato con l'Unreal Engine 4) è sviluppato da Suda51 in collaborazione con numerosi studi indipendenti, tra cui Dennaton Games, autori di Hotline Miami.

L'uscita di Travis Strikes Again: No More Heroes è prevista nel corso del 2018 in esclusiva su Nintendo Switch, in calce alla notizia trovate gli artwork diffusi da Grasshopper Manufacture.