Suhanno fatto la loro comparsa tre bundle dedicati ai giochi per. In totale si tratta di quindici diversi titoli, acquistabili singolarmente oppure in pacchetti tematici, in questo ultimo caso lo sconto su ogni acquisto sarà superiore.

Il primo bundle è dedicato a Metal Slug e include Metal Slug 1, 2, 3 e X, il secondo è incentrato sui picchiaduro e include Samurai Shodown 2, Samurai Shodown V, The Last Blade, The Kinf of Fighters 2002 Classic Edition, The King of Fighters 2000 e Fatal Fury Special.

Infine, l'ultimo bundle è dedicato ai giochi arcade e include Baseball Stars 2, Blazing Stars, King of the Monsters, Shock Troopers e Twinkle Star Sprites.