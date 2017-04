Tre nuovi Amiibo della serie Zelda compaiono sul sito di Best Buy

Come segnalato da NintendoWire,ha inserito in listino tre misteriosi Amiibo appartenenti alla serie, non ancora annunciati ufficialmente da. I prodotti in questione sono stati subito rimosso dal database, probabilmente perchè svelati in anticipo per errore.

Al momento non ci sono dettagli di alcun tipo, le tre statuine sono state indicate come appartenenti alla serie The Legend of Zelda, appare quindi improbabile che possa trattarsi dei tanto attesi Amiibo di Bayonetta, Cloud e Corrin, i quali dovrebbero essere invece compatibili con Super Smash Bros.

Secondo alcuni rumor, i tre Amiibo misteriosi dovrebbero sbloccare nuovi costumi in The Legend of Zelda Breath of the Wild, tra cui un outfit tratto da The Legend of Zelda Skyward Sword.