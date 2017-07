Tre nuovi video gameplay per Wolfenstein 2 The New Colossus

hanno pubblicato tre nuovi video gameplay di, sequel diretto dell'acclamato, che ci offrono la possibilità di osservare diverse sequenze della campagna.

In apertura vi proponiamo la prima missione del gioco, in cui BJ Blazkowicz, non ancora nel pieno delle sue forze, si farà strada attraverso i soldati nemici a bordo della sua sedia a rotelle. I due filmati in chiusura, invece, ci mostrano alcune parti più avanzate: il primo è ambientato nella cittadina di Roswell, in New Mexico, mentre il secondo è incentrato su una della boss fight che dovremo superare nel corso dell'avventura. Wolfenstein 2: The New Colossus sarà disponibile dal prossimo 27 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One.