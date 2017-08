Tre video unboxing per le nuove varianti dei controller Xbox One

Recentementeha annunciato l'arrivo sul mercato di tre nuove colorazioni per il controller Xbox One. Quest'oggi abbiamo l'opportunità di osservare i joypad da vicino grazie ad alcuni brevi video unboxing pubblicati sul canale Youtube ufficiale.

I controller saranno compatibili con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10. Questi modelli (grigio/verde, Patrol Tech e Volcano Shadow) saranno disponibili per l'acquisto sullo store italiano a partire dal prossimo 5 settembre, al prezzo di 64.99 euro, mentre è già possibile procedere al preorder. Cosa ne pensate di queste nuove colorazioni proposte da Microsoft?

