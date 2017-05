Treyarch annuncia Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles

rumor che si sono diffusi nei giorni scorsi si sono rivelati veritieri: Jason Blundell diha oggi annunciato ufficialmente tramite un video su Youtube, il quinto DLC di

Il nuovo contenuto scaricabile includerà le riedizioni di ben 8 mappe tratte dalle modalità zombie dei precedenti capitoli di Call of Duty sviluppati dalla software house: Nacht Der Untoten, Shi No Numa e Verruckt da World at War; Kino Der Toten, Ascension, Shangri-La e Moon dal primo Black Ops e infine Origins da Black Ops II. Come avvenuto con le altre espansioni, Call of Duty: Black Ops III Zombie Chronicles arriverà prima su Playstation 4, per poi debuttare dopo trenta giorni anche su Xbox One e PC. La data di uscita sulla console di Sony è fissata al 16 maggio 2017. Treyarch mostrerà le ultime aggiunte nel corso di una diretta fissata all'8 maggio. Il prezzo del pacchetto per il momento rimane ignoto, restiamo in attesa di aggiornamenti a riguardo.