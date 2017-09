ha annunciato chesarà disponibile su Xbox One da venerdì 15 settembre. Questa edizione del gioco includerà una modalità extra non ancora annunciata e non presente nelle vrsioni destinate a PC e PlayStation 4.

Uscito lo scorso anno sulle piattaforme citate, Tricky Towers è stato incluso nella line-up Instant Game Collection di luglio 2016 ed ha riscosso un buon successo, con oltre tre milioni di download. L'edizione per la piattaforma Microsoft includerà come detto una modalità extra mentre non saranno presenti migliorie tecniche o altri contenuti di alcun tipo.