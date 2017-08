Trovate sui server Xbox Live immagini di un titolo Midnight Club non annunciato

Il redditer Derik2502 ha recentemente scovato e condiviso online alcune immagini di quello che pare essere un titolo della serienon ancora annunciato. Gli screenshot sono stati trovati sui server di, e mostrano i controlli della console dinell'interfaccia di gioco.

Ulteriore conferma arriva dall'immagine tiles che dovrebbe rappresentare il titolo all'interno della sezione I miei giochi e App di Xbox One. Il nome Midnight Club potrebbe far pensare ad un reboot del racing sviluppato da Rockstar San Diego, ma sottolineiamo che al momento non vi sono conferme ufficiali, e pertanto si tratta di semplici speculazioni.

L'ultimo gioco della serie fu Midnight Club: Los Angeles, pubblicato nel 2008 su PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Portable. Gradireste il ritorno in salsa moderna dell'automobilistico di Rockstar?