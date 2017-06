Troy Baker doppierà Talion ne La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

ha annunciato chetornerà a interpretarein, sequel de, in uscita il prossimo 10 ottobre.

Troy Baker ha anche assunto un nuovo compito diventando direttore del performance capture, ruolo in cui metterà la propria esperienza diretta di attore al servizio di altri personaggi per assicurare che ogni interpretazione si inserisca in modo fluido nella storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.



La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che si svolge fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli e dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed espansivo, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, nuovi personaggi e personalità con storie inedite da raccontare. La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One, Xbox Scorpio, PC con Windows 10 (Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.