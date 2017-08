Trust Gaming lancerà #buildingchampions al GamesCom 2017

sarà presente alladi Colonia con uno stand di 120 mq, interamente dedicato al suo nuovo payoff. Per dare un assaggio di cosa si tratta, Trust Gaming è fiera di presentare il suo nuovissimo video #buildingchampions.

Trust Gaming è il marchio dedicato ai giocatori nei vari stadi del loro percorso, spaziando da prodotti economicamente abbordabili per chi si trova agli inizi, ad apparecchiature di livello professionale progettate specificamente per competere con i migliori in assoluto. Trust Gaming cresce con te, mentre scali la classifica. Questa filosofia viene denominata #buildingchampions ed è il tema del nuovo filmato che trovate in cima alla notizia.

Vieni a trovare Trust Gaming alla Gamescom 2017 e scopri come diventare tu stesso un campione! Allo stand Trust Gaming puoi competere non solo contro altri visitatori, ma anche contro giocatori professionisti. Oltre che al nostro stand, potrai trovare i prodotti Trust Gaming anche allo stand Ubisoft (Hall 6). Ricordiamo che la GamesCom 2017 di Colonia si svolgerà dal 23 al 26 Agosto 2017.