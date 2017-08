TT Isle of Man: il team parla delle sfide affontate durante lo sviluppo

e studiorilasciano un nuovo video che mostra quali sono state le sfide a livello tecnico che il team di sviluppo ha dovuto affrontare nel ricreare i 60 km di tracciato di Isle of Man, e quanto l’esperienza di gioco sarà il più vicino possibile alla realtà.

Constant Napoli (Lead Producer) e Maximilien Torti (Artistic Director) spiegano tutte le differenti tecniche utilizzate (compresi il laser scanning e la photogrammetry) per riprodurre il tracciato e l’enorme numero di dettagli che, nonostante scorrano ad alta velocità, non influenzano la fluidità del gioco. Il video evidenzia anche il determinante ruolo dei piloti che sono stati consultati nello sviluppo per ottimizzare la fisica delle moto. Infine, è la prima occasione di mostrare il gameplay della leggendaria Snaefell Mountain Course!