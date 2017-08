Tumper uscirà su Xbox One il 18 Agosto, possibile il supporto a Xbox One X

Uscito in origine su Playstation 4 e PC a Ottobre 2016,si prepara a debuttare anche suil prossimo 18 Agosto. Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco potrebbe ricevere il supporto ai 4K nativi su

Insieme all'annuncio della data di uscita su Xbox One, lo sviluppatore Drool ha osservato che "Thumper avrebbe un impatto fantastico in 4K nativi", lasciando intendere il possibile arrivo del supporto ufficiale a Xbox One X. Ricordiamo che Thumper è un frenetico rhythm game caratterizzato da uno stile grafico psichedelico e da un ritmo "violento", uscito in origine su PS4 e PC.

Thumper sarà disponibile anche su Xbox One a partire dal prossimo 18 Agosto. In cima alla notizia trovate il nuovo trailer ufficiale.