ha pubblicato il primo trailer di, versione rimasterizzata del secondo episodio di, uscito originariamente nel 1998 su Nintendo 64 e l'anno successivo su PC.

La versione Remastered di Turok 2: Seeds of Evil includerà anche una nuova modalità multiplayer denominata Last Turok Standing, oltre a venti nuove armi non presenti nel gioco originale. Inoltre ci saranno anche nuovi enigmi e rompicapo inediti.

Il gioco sarà disponibile il prossimo 16 marzo su PC (via Steam), al momento Nightdive Studios non ha ancora comunicato nulla riguardo la possibile data di lancio su console.