Turtle Beach annuncia una partnership con il team eSports cinese Eclipse Club

annuncia una nuova collaborazione con l'obiettivo di ampliare i suoi orizzonti nel campo degli eSports. La compagnia ha firmato una nuova partnership con, uno dei team cinesi top di

Eclipse userà esclusivamente le nuove Elite Pro PC Edition come headeset ufficiale e farà la sua prima apparizione per incontrare i fan al ChinaJoy 2017, che si terrà a Shanghai il 27 e 28 Luglio, presso il booth di Turtle Beach. Il team Eclipse è stato fondato dal leggendario giocatore di CS:GO Alex Bian Zhengwei, conosciuto come uno dei primissimi giocatori di Counter Strike in Cina. Ha accorpato due grandi top team come All Gamers e Band of Fire sotto il marchio Eclipse Club all’inizio di quest’anno. Nonostante la giovane età, il team ha già raggiunto risultati importanti grazie alla loro disciplina e all’inconfondibile approccio all’allenamento, e ci sono pochi dubbi sul fatto che prestissimo saranno al top di innumerevoli tornei.

"La Cina è il più grande mercato PC gaming del mondo, conta più della metà dei giocatori totali, e per noi rappresenta un grande onore iniziare questa partnership con il caleidoscopico team Eclipse, il suo leggendario fondatore e i loro nuovi e bravissimi player, Si tratta di una collaborazione che sottolinea l’importanza del comparto audio per i giocatori in Cina" dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. "Volevamo fortemente lavorare con Eclipse, condividere la nostra tecnologia e ascoltare i loro consigli sulle nuove Elite Pro – PC Edition dato che il nostro obiettivo è quello di ampliare sempre più il nostro spazio nel settore gaming su PC."



"È un grande privilegio poter lavorare con un leader mondiale nel settore audio per raggiungere i migliori risultati possibili" sottolinea Alex Bian Zhengwei, Campione Mondiale EEWC, giocatore, fondatore e Head coach del Eclipse Club. "quando giochiamo, la precisione è di massima importanza e abbiamo bisogno dei migliori prodotti disponibili per vincere, usare le Elite Pro – PC Edition ci assicura il miglior strumento audio sulla piazza."

Le Elite Pro PC Edition di Turtle Beach sono state progettate da zero per l’ultima Generazione di gamer professionisti e giocatori hardcore su PC, mettendo a loro disposizione il potentissimo Surround DTS Headphone:X 7.1, il Superhuman Hearing e innovative tecnologie comfort-driven che assicurano freschezza e comodità anche dopo molte ore di gioco. Performance d'elite, comfort definitivo.