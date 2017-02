Turtle Beach diventa audio partner ufficiale del VFL Wolfsburg

annuncia oggi una nuova partnership con, che la renderà l'eSports partner audio ufficiale del club. L’accordo prevede che gli atleti della squadra indossino lee altri accessori in tutte le competizioni.

"Dato che siamo il brand leader nel mondo degli headset abbiamo fan appassionati in Germania e siamo rimasti impressionati dal coinvolgimento del Wolfsburg negli eSports, così abbiamo capito che questo era il momento giusto per iniziare a lavorare insieme," ha dichiarato Julian Woods, Managing Director di Turtle Beach Europe. "Le ELITE PRO sono le uniche cuffie da gioco costruite appositamente per la generazione attuale di gamers competitivi, quindi vogliamo fornire la miglior esperienza audio possibile ai pro player del Wolfsburg, così come ai loro fan."

Riprendendo queste stesse emozioni, Steffen Grupp, head of sponsoring and events del VfL Wolfsburg aggiunge, “Siamo onorati di avere Turtle Beach come nuovo headset partner per il nostro team eSports. Sappiamo che la maggior parte dei nostri supporter gioca ai videogame, e come club abbiamo dimostrato la nostra posizione di leader nel gioco competitivo e nelle innovazioni digitali nel calcio. Insieme a Turtle Beach saremo in prima linea nelle competizioni eSport.” La partnership partirà con il lancio di una Gaming Zone dedicata al VfL Wolfsburg. Dove i fan attesi per la partita alla Volkswagen Arena avranno l’opportunità di provare gli ultimissimi videogiochi e testare i prodotti Turtle Beach nei giorni delle partite di Bundesliga.