Turtle Beach lancia le nuove cuffie XO Three e Recon 150 per Xbox One e PS4

annuncia che le nuove, cuffie ufficiali Xbox One e leper PlayStation 4 sono disponibili per l’acquisto. Entrambi gli headset dispongono di speaker da 50mm, oltre al microfono High-Sensitivity che trasmette una elevata qualità audio per una chat chiara e cristallina.

Le XO Three e le Recon 150 sono disponibili presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo di 59,99€.

"Le XO Three e le Recon 150 sono un'eccellente aggiunta al nostro portfolio di prodotti mid-range ad alta qualità” ha dichiarato Juergen Stark, CEO di Turtle Beach. “Miglioriamo costantemente la nostra offerta di prodotti perché vogliamo che i giocatori possano avere tutti gli strumenti necessari per migliorare le proprie skill e vincere di più, e crediamo che le XO Three e le Recon 150 siano opzioni fantastiche da fornire loro, con alte prestazioni ad un prezzo incredibile."

Le XO Three e le Recon 150 condividono lo stesso robusto e confortevole design delle XO FOUR Stealth, uno dei prodotti più venduti di Turtle Beach. Dispongono di una resistente struttura dotata di archetto ricoperto in pelle traspirante, morbidi cuscinetti per le orecchie e comodissimi controlli in-line per il Volume e il Muto. Inoltre, le XO Three sono pronte a darvi un immersivo surround virtuale su Xbox One grazie al nuovo Windows Sonic di Microsoft, trasformando i vostri videogiochi, film e brani musicali in un’esperienza del tutto nuova.