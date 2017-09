Turtle Beach presenta le nuove cuffie Stealth 600 e 700

ha annunciato la disponibilità sul mercato delle nuove cuffie wirelessper Xbox e PlayStation 4. Leper PS4 saranno lanciate il prossimo 24 Settembre in tutto il mondo.

Con il lancio di oggi, le Stealth 700 per Xbox si aggiungono alle Stealth 600 (sempre per Xbox) le prime due cuffie al mondo che usano la tecnologia di connessione wireless di Microsoft per connettersi direttamente alla console, proprio come il tuo controller Xbox Wireless. Niente fili, niente base station e nessun bisogno di adattatori. Una volta collegate direttamente alla Xbox One i giocatori dovranno semplicemente accendere le loro cuffie e cominciare a giocare.



Al di là dell’innovativo sistema di connessione wireless e dell’avvolgente suono in surround, le serie Stealth 700 & 600 sono caratterizzate dall’unico ProSpecs Glasses Friendly di Turtle Beach e dall’esclusivo Superhuman Hearing, il quale offre oltre a un comfort inimitabile, vantaggi competitivi e molto altro…il tutto a partire dal prezzo consigliato di 99.99€. Le Stealth 700 inoltre offrono: un innovativo sistema di cancellazione del rumore, una connessione Bluetooth completamente configurabile, e altre caratteristiche per un prezzo consigliato di 149.99€.



"Il periodo natalizio del 2017 sarà un’altra grande stagione per il gaming, le Stealth 700 & 600 ridefiniranno quello che i giocatori dovranno aspettarsi da delle cuffie wireless comprese nella fascia di prezzo che va dai 99.99 ai 149.99€” ha dichiarato Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. "Con l’imminente lancio della Xbox One X e con tantissimi giochi AAA all'orizzonte, sappiamo che i giocatori si guarderanno attorno alla ricerca di nuove cuffie. Le Stealth 700 & 600 sono un’ottima scelta grazie all'alta qualità del suono e garantiscono la miglior esperienza di gioco possibile, sono supportate da caratteristiche che sappiamo potranno aiutare gli utenti a giocare meglio e a vincere di più.”