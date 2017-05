Turtle Beach presenta le nuove cuffie XO Three e Recon 150 per Xbox One e PS4

annuncia due nuovi modelli per la sua line-up 2017 di headset gaming per Xbox One e PlayStation 4. Le nuove, cuffie da gaming ufficiali per Xbox One e leoffrono lo stesso marcato e robusto design del loro predecessore, con speaker da 50 mm e il rinomato microfono high-sensitivity di

Le XO Three e le Recon 150 verranno lanciate presso rivenditori autorizzati questo Luglio ad un prezzo di € 59,99, con le Recon 150 disponibili solo su Best Buy negli U.S.A. e in rivenditori selezionati in UK, Australia ed Europa. Inoltre, il mese scorso Turtle Beach ha ridefinito quello che tutti i giocatori devono aspettarsi da delle cuffie per chat con le nuovissime Recon Chat per Xbox One e PS4, che sono ora disponibili presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.

“Parte del nostro consistente successo in questo settore è dovuto all’ampiezza e alla qualità dei nostro prodotti, molto più semplicemente abbiamo un headset per ogni tipologia di giocatore” ha dichiarato Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “Le XO Three e le Recon 150 rappresentano delle grandi aggiunte alla nostra linea di prodotti di medio livello, un favoloso audio in game, chat cristallina e comfort ad un grande prezzo.”



Oltre al grande speaker da 50 mm di altissima qualità e al rinomato microfono high sensitivity, le XO Three e le Recon 150 sono dotate di comodi controlli in-line che permettono di gestire il volume e il muto del microfono direttamente con la punta delle dita. Le XO Three inoltre permettono su Xbox One di avere un surround virtuale e immersivo tramite il Windows Sonic, trasformando i tuoi giochi, i film e la tua musica in un’esperienza ancora più coinvolgente.