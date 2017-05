Turtle Rock Studios elogia Nintendo: Switch è stata una mossa oculata

Oltre a registrare numeri di vendita sempre più positivi continua anche a raccogliere i consensi di numerosi protagonisti dell'industria videoludica: ultimo di questi è Steve Goldstein, presidente di(software house autrice di Left 4 Dead, Evolve e altri titoli sparatutto).

Nel corso di una recente discussione all'Università della California di Los Angeles, Goldstein ha speso grandi parole di elogio per Nintendo, esaltandone in particolar modo il lavoro svolto con Switch, la sua nuova console ibrida disponibile dallo scorso marzo.

"Penso che Nintendo sia sempre stata un po' anomala in ambito console. Switch è davvero una console? E' portatile? Cos'è di preciso? E' stata una mossa oculata da parte loro, perché penso che abbiano capito che la gente desidera l'intrattenimento mobile, qualcosa che possa portare con sé ovunque vada. Impossibile dirvi quante persone con cui ho parlato mi hanno detto: "Accidenti, Switch è incredibile. Stavo giocando al mio TV e poi l'ho portata a letto e ho continuato a giocare a Zelda". E' stata davvero una gran mossa".

