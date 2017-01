Tutti i giochi annunciati per Nintendo Switch in un video

Nel corso della live stream trasmessa da Nintendo a seguito della presentazione di Switch, la casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo trailer che mostra tutti i titoli in arrivo sulla sua nuova console, compresi alcuni che non hanno trovato spazio sul palco dell’evento.

I giochi mostrati nel trailer includono, tra gli altri, Super Mario Odyssey, LEGO City Undercover, Dragonball Xenoverse 2, Farming Simulator 2017, FIFA 17, NBA 2K18, Shin Megami Tensi, Xenoblade Chronicles, Just Dance 2017, Rime, Mario Kart 8 e Rayman.

Nintendo Switch sarà disponibile in Europa a partire dal 3 marzo 2017 in una confezione contenente la console, la dock station per il collegamento al televisore, due Joy-Con - disponibili in due diverse colorazioni - comprendenti di lacci per i polsi, l’alimentatore ed un cavo HDMI.