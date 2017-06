Tutti i rumor e le speculazioni dalla Playstation E3 2017 Conference

Martedì 13 giugno alle 03:00 del mattino (ora italiana),terrà il tradizionale media briefing all'. Lasi prospetta davvero molto ricca, ricapitoliamo i giochi confermati, i rumor, le speculazioni e le aspettative per la conferenzadi PlayStation.

PlayStation E3 2017: Cosa Sappiamo

Sono effettivamente poche le notizie effettivamente confermate per la conferenza E3 2017 di PlayStation. Sicuramente il publisher dedicherà ampio spazio a due prodotti molto attesi come Days Gone e God of War, i cui poster promozionali sono stati recentemente avvistati a Los Angeles. Per quanto riguarda i giochi First Party, sembra lecito attendersi la presenza di Death Stranding, Spider-Man e Gran Turismo Sport. Anche Quantic Dream dovrebbe essere presente alla fiera con Detroit Become Human, inoltre sembra quasi certa l'apparizione di Uncharted L'Eredità Perduta e Knack 2, quest'ultimo annunciato alla PlayStation Experience di dicembre e poi sparito dai radar. Sony ha inoltre confermato che ampio spazio sarà dato ai giochi giapponesi, senza sbilanciarsi ulteriormente. Quasi certa anche la presentazione di nuovi titoli per PlayStation VR, il visore ha venduto oltre un milione di pezzi dal lancio, possiamo quindi ipotizzare che la compagnia voglia lanciare nuovi giochi in vista della stagione natalizia. Nessuna notizia certa invece sul fronte PlayStation Vita, in una recente intervista, Shawn Layden ha rivelato che a suo avviso la console ha ancora molto da offrire, tornando comunque a ribadire che il maggior supporto arriverà dagli editori giapponesi di terze parti, mentre i team occidentali (studi indipendenti a parte) non sembrano avere in cantiere progetti per la portatile Sony. Le conferme sono decisamente poche, ben più interessanti invece i rumor...

E3 2017 PlayStation: Rumor e Speculazioni

Iniziamo citando The Last of Us Part II: il nuovo titolo di Naughty Dog potrebbe non essere presente all'E3, lo sviluppo non sembra in fase particolarmente avanzata e l'uscita non appare imminente, non è escluso quindi che il sequel di The Last of Us possa saltare la fiera di Los Angeles. Altri rumor vorrebbero la conferenza Sony teatro delle presentazioni del gameplay di FIFA 18 e Star Wars Battlefront II (i quali saranno mostrati il 10 giugno durante l'evento EA Play), Assassin's Creed Origins (titolo non definitivo) e Call of Duty World War 2, in virtù degli accordi di esclusiva tra Activision e Sony Interactive Entertainment.

Square-Enix, da sempre molto vicina a Sony, potrebbe approfittare dell'occasione per svelare novità su Kingdom Hearts III e Final Fantasy VII Remake? Il palco sarebbe certamente dei più prestigiosi ma dagli ultimi rumor non è chiaro quanto effettivamente avanzati siano i lavori sui due giochi in questione. Continuando a parlare di speculazioni, da tempo si parla di un nuovo progetto From Software che sarà svelato all'E3, sul palco della conferenza Sony: Due gli indiziati, ovvero Bloodborne II e una misteriosa nuova IP denominata Phantom Wail. In passato sono circolati rumor su un possibile Resistance 4 (o su un reboot della serie) anche se questa ipotesi appare poco concreta ad oggi. Ben più probabile invece la presentazione del tanto rumoreggiato "Project Oscar", nuovo gioco di Sucker Punch Productions (autori delle serie inFamous e Sly Raccoon). Infine, spazio a un rumor proveniente dalla Cina che vorrebbe la presentazione di una nuova console portatile Sony, sebbene altre fonti tendano a smentire questa voce.

Difficile per il momento saperne di più... non ci resta che attendere ancora qualche giorno per tutti gli annunci ufficiali. La Conferenza PlayStation E3 2017 si terrà martedì 13 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana (su Everyeye.it trovate tutti gli orari delle conferenze E3) l'evento sarà commentato e tradotto in diretta sui profili Twitch, YouTube e Facebook di Everyeye.



In attesa dell'inizio dell'E3 2017 ti chiediamo, quali sono le tue aspettative per lo showcase di Sony?