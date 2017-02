Twitch: presto sarà possibile acquistare i giochi durante i livestream

ha annunciato una interessante novità: molto presto la popolare piattaforma permetterà di acquistare con un clic i videogiochi durante le dirette streaming, con promozioni speciali e la possibilità per gli streamer di ottenere il 5% del profitto della vendita.

Twitch ha stretto accordi con publisher come Ubisoft, Telltale Games, Trion Worlds, Paradox Interactive e Hi-Rez Studios, prime società che prenderanno parte al nuovo programma di E-Commerce di Twitch. Non è chiaro se i giochi saranno venduti esclusivamente in formato digitale o se sarà possibile acquistarli anche in versione scatolata su Amazon, restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito.